Die Sportfreunde Mastershausen spielen in der kommenden Saison 2021/22 in der Fußball-Kreisliga C: Die Verantwortlichen und Spieler des Traditionsvereins, der zwischen 1987 und 1989 als Verbandsligist seine beste Zeit hatte, haben sich für einen Rückzug aus der B Nord in die C-Klasse ausgesprochen.