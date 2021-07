Simmern/Cochem

Kreistag Hunsrück/Mosel findet am Freitag in Urbar statt

Der Vorstand des Fußballkreises Hunsrück/Mosel um den Vorsitzenden Karlheinz Doerschel lädt alle Vereinsvertreter seiner Vereine zum Kreistag am Freitag um 19 Uhr Uhr nach Urbar auf die Rheinhöhe ins Bürgerhaus ein. Im Anschluss an den Kreistag findet die Spielplanbesprechung für die am 15. August beginnende Saison in den Kreisligen statt. Zudem wird in Urbar die erste Runde im Kreispokal 1 (A- und B-Klasse) und Kreispokal 2 (C-Klasse) ausgelost. Die erste Pokalrunde ist für den 22. August angesetzt.