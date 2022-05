Am Mittwochabend stehen in der Fußball-Kreisliga B Süd zwei Nachholspiele an. Zweimal trifft Keller auf Spitze. Der SC Weiler kann dabei mit einem Pflichtsieg bei Schlusslicht Biebertal II die Tabellenführung behaupten, die der SC aktuell bei Punktgleichheit mit einer besseren Tor-Differenz von einem Treffer gegenüber Soonwald/Simmern inne hat.