In der Fußball-Kreisliga B Nord finden am Dienstag und Mittwoch zwei Nachholspiele statt. Am Dienstag (20 Uhr) kämpfen Uhler und die Treis-Kardener Reserve um einen Platz im Mittelfeld. Einen Tag darauf kann Tabellenführer Binningen mit einem Sieg in Leiningen gegen Karbach II (Mi., 20 Uhr) die Tabellenführung auf satte zehn Punkte ausbauen.