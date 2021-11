Auf dem Kunstrasen in Emmelshausen treffen am Donnerstag (20.15 Uhr) die Reserven des FC Karbach und der SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach in einem Nachholspiel der Fußball-Kreisliga B Nord aufeinander. Bei den Gästen sind alle Spieler fit, zudem wird die Mannschaften aller Voraussicht nach mit Leihgaben aus der Bezirksliga verstärkt. Trainer Andreas Broszinski geht zumindest davon aus: „Es ist noch nicht sicher, aber es könnte schon sein, dass einer dazustößt.