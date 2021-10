Flaschenwurf: Spielwertung für Auderath, Strafe für Hambuch

Die Spruchkammer des Fußballkreises Hunsrück/Mosel hat unter dem Vorsitz von Jürgen Skala aus Valwig (Beisitzer Joachim Schneider aus Fronhofen und Herbert Barden aus Zilshausen) das Urteil in der Sache „Flaschenwurf von Auderath“ gefällt: Die Partie in der Kreisliga B Nord zwischen der SG Auderath/Alflen und der SG Hambuch/Kaifenheim/ Brohl/Forst/Brachtendorf, die in der 82. Minute beim Stand von 3:3 nach einem Wurf mit einer vollen Bierflasche eines Hambucher Zuschauers auf den Auderath-Kapitän Niklas Scheid von Schiedsrichter Stefan Bares aus Gemünden abgebrochen worden ist, wird mit 3:0 Punkten und 0:0 Tore für Auderath als gewonnen gewertet. Die SG Hambuch muss wegen des Spielabbruchs eine Strafe von 200 Euro bezahlen.