Binningen

Mehr als 100 Zuschauer haben das Geisterspiel in der Fußball-Kreisliga B Nord zwischen dem SV Binningen und der SG Eifelhöhe Weiler-Gevenich/Büchel am Sonntag verfolgt. Wie das sein kann? Nun, per Livestream über die Facebookseite der SVB-Mediathek. Eine gute Idee, zumindest in Zeiten, in denen Vereine improvisieren müssen, weil es das Infektionsgeschehen und die damit einhergehenden Verordnungen nötig machen. Im Kreis Cochem-Zell, der mit dem Rhein-Hunsrück-Kreis den Fußballkreis Hunsrück/Mosel bildet, war die Ampel schon am Wochenende „Rot“. Die Konsequenz: Geisterspiele oder gar nicht spielen.