In der Fußball-Kreisliga B Nord haben die Aufstiegsfavoriten aus Binningen und Hambuch auch am vierten Spieltag Siege gefeiert und marschieren weiter vorneweg. Nur fünf Spiele wurden am Wochenende angepfiffen. Die Partie zwischen der SG Buch und der SG Eifelhöhe Faid wird am 6. Oktober nachgeholt.