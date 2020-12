Simmern/Cochem

Der SV Binningen ließ auch am fünften Spieltag Fußball-Kreisliga B Nord im Derby gegen Müden II nichts anbrennen und steht weiterhin mit weißer Weste an der Tabellenspitze. Erster Verfolger ist Lokalrivale Hambuch. Am Tabellenende feierte Meister Braunshorn II den ersten Zähler.