Die ersten Spiele nach der Winterpause in der Fußball-Kreisliga B Nord haben drei klare Sieger gefunden. Ellenz-Poltersdorf (3:0 in Braunshorn gegen Hausbay) und Auderath (6:2 in Ernst gegen Bruttig-Fankel) siegten in der Fremde, Buch hatte mit einem stark ersatzgeschwächten Team aus Burgen keinerlei Probleme beim 7:0.