Die SG Soonwald/ Simmern ist der große Gewinner des elften Spieltags in der Fußball-Kreisliga B Süd. Sie konnte als einziges Team aus den Top 4 gewinnen – und zwar mit 3:2 bei Tabellenführer Weiler. Auch der Tabellenzweite Ober Kostenz patzte beim 2:3 bei Rheinböllen II. Am Mittwoch (19.30 Uhr) steht das Nachhol-Spitzenspiel zwischen Ober Kostenz und Weiler an. Spielfrei hatte am Wochenende Kirchberg III.