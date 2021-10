Buch siegt in Gevenich, aber Düpre verletzt sich

Im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga B Nord hat sich die SG Buch/Bell/Mörsdorf mit 4:3 (3:2) in Gevenich bei der SG Eifelhöhe Faid durchgesetzt, musste aber einen Armbruch des routinierten Torwarts Christoph Düpre in der Nachspielzeit verdauen. Eifelhöhe wünschte nach der Partie gute Besserung, trotzdem konnte sich Buchs Trainer Rainer Ritter nicht so recht freuen: „Das ist jetzt schon blöd gelaufen, gerade, weil wir im Aufwind sind.“ Buch springt durch den dritten Auswärtssieg in Folge auf Rang fünf, Eifelhöhe bleibt nur der zehnte Rang. Coach Tobias Stephan ist frustriert: „Wir kassieren Tore aus unmöglichen Situationen und haben zurzeit auch nicht das nötige Spielglück. Wir müssen uns da unten wieder rauskämpfen.“