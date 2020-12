Simmern

Wie im ganzen Amateurfußball rollt das runde Leder auch in der Fußball-Kreisliga B Süd seit drei Wochen nicht mehr. Die Übungsleiter gehen inzwischen von einer verfrühten Winterpause aus, das könnte auf einer Präsidiumssitzung des Fußballverbandes Rheinland bereits am heutigen Dienstagabend beschlossen . Die B-Süd-Trainer sind sich einig, dass die Saisonunterbrechung zwar richtig gewesen ist, es in Zeiten der Corona-Pandemie aber auch keinen Königsweg gibt. Allerdings wird vielerorts ein Plan B über das weitere Vorgehen vermisst.