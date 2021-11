Effektivität in Perfektion. So lässt sich der Auftritt des SC Weiler bei der SG Ober Kostenz/Kappel sicherlich am Treffendsten zusammenfassen. Am Ende gewann der alte und neue Tabellenführer das Spitzenspiel in der Fußball-Kreisliga B Süd mit 2:1 (1:0) – und baute den Vorsprung auf Ober Kostenz und Soonwald auf aktuell fünf Zähler und auf den Vierten Viertäler Oberwesel II aus. Allerdings hat das Trio jeweils ein Spiel weniger absolviert.