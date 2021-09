Bruttigs Bretz: Wir werden elf Mann auf dem Platz haben

Schon am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Nord startet das Fernduell um die Tabellenspitze zwischen den Lokalrivalen aus Binningen und Hambuch. Verfolger Hambuch eröffnet am Freitag die Runde, der SVB zieht am Sonntag nach. Wieder finden nur fünf Partien statt. Die Begegnung zwischen Buch und Eifelhöhe wurde verlegt, weil im Bereich der Gastgeber aus Buch einige Corona-Fälle nachgewiesen wurden. Das Spiel wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragen, ein Termin steht noch nicht fest. Schon am vergangenen Sonntag fiel die Bucher Partie bei Ehrbachtal Ney aus dem gleichen Grund aus. Auderath hat spielfrei.