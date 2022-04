Bruttig-Fankel verliert Vanzetta und gegen Eifelhöhe

Für das Schlusslicht SG Bruttig-Fankel traf Daniel Vanzetta in der Kreisliga B Nord beim 1:3 (1:1) gegen die SG Eifelhöhe Faid zur Führung. Kurz darauf wurde er verletzt ausgewechselt und musste ins Krankenhaus. Eine Diagnose steht noch aus. „Es ist unfassbar, was wir in dieser Saison erleiden müssen“, meinte Bruttigs Trainer Wolfgang Bretz. „Wir haben die Tore zur richtigen Zeit erzielt und wegen der individuellen Klasse von erfahrenen Spielern gewonnen“, sagte Eifelhöhes Coach Tobias Stephan.