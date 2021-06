Nächster Rückzug in der Fußball-Kreisliga B Hunsrück/Mosel: Nach den Sportfreunden Mastershausen, die ihre Mannschaft wie berichtet von der B Nord in die C-Klasse gemeldet haben, geht auch der SSV Boppard II den gleichen Weg. Auch die Kreisliga B Süd spielt demnach in der kommenden Saison wie die B Nord nur mit 13 Mannschaften, an jedem Spieltag hat jeweils ein Team spielfrei.