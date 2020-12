Simmern/Cochem

In den beiden Fußball-Kreisligen B Süd und Nord Hunsrück/Mosel gibt es nach der abgebrochenen Corona-Saison einige interessante Nachrichten zu vermelden, die teilweise den Trainermarkt, aber auch den Spielermarkt betreffen. Wann die Teams alle loslegen dürfen, bleibt natürlich abzuwarten. Wir blicken auf die Neuigkeiten und haben die Vereine nach der Klasseneinteilung in ihren bisherigen Ligen eingruppiert. Da könnte es aber noch Verschiebungen geben, je nachdem wie die Staffeleinteilung letztlich aussieht. Noch steht ja auch die Entscheidung aus, ob die Cochemer Reserve in die A-Klasse hoch darf.