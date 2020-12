Simmern/Cochem

Die Fußball-Kreisliga B Nord wird am FReitagabend um 20 Uhr in Leiningen eröffnet, wenn der FC Karbach II auf die SG Bruttig-Fankel trifft. Die machte unter der Woche von sich reden, als sie den A-Klässler Laudert im Kreispokal mit 5:1 schlug (siehe Bericht auf dieser Seite). Neu in der Liga sind Kastellaun/Uhler, Auderath – und natürlich der „reaktivierte“ SV Binningen, der mit der SG Hambuch wohl erster Anwärter auf die Meisterschaft sein dürfte.