Binningen bewahrt auch gegen Dritten Hausbay II weiße Weste

Auch am elften Spieltag der Fußball-Kreisliga B Nord blieb die Weste von Spitzenreiter SV Binningen blütenweiß. Beim 3:1 gegen den Dritten Hausbay II gab es den neunten Sieg im neunten Spiel. Vier Punkte beträgt der Vorsprung auf den Zweiten SG Hambuch (5:0-Sieger bei Bruttig-Fankel/Ernst), der sogar noch ein Spiel mehr absolviert hat als Binningen. In den fünf Spielen am Wochenende in der B Nord war mit 25 Toren, drei Platzverweisen und vier Elfmetern eine Menge los. Spielfrei hatte die Karbacher Reserve. Die Partie Uhler/Kastellaun gegen Treis-Karden II wurde auf den 16. November verlegt.