Keine Veränderungen gab es am neunten Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Süd auf den ersten vier Rängen, obwohl Schlusslicht Biebertal II völlig überraschend gegen den Dritten Viertäler Oberwesel II gewann. Unstimmigkeiten zwischen den Verantwortlichen gab es in Sohren und Kirchberg. Spielfrei hatte der TuS Ellern.