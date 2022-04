Biebertal II: Zweiter Saisonsieg beim 2:1 gegen Kirchberg III

Der Coach der Gastgeber, Andreas Blatt, freute sich über die tolle Leistung seiner Mannschaft: „Das war klasse. Kämpferisch top, aber auch spielerisch vor allem in der ersten Halbzeit stark.“ Er sah zwei verschiedene Halbzeiten, am Ende avancierte Sandro Hoffmann in der letzten Minute zum Matchwinner. „Die erste Hälfte geht an uns, die zweite an Kirchberg. Nach dem Ausgleich kann es kippen, aber wir haben dann noch mal alles nach vorne geworfen und hatten den Lucky Punch“, meinte Blatt.

Tore: 1:0 Darius Emmel (12.), 1:1 Maurice Göhl (57.), 2:1 Sandro Hoffmann (90.). ba