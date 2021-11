Tabellenführer SC Weiler hat am letzten Spieltag der Hinrunde in der Fußball-Kreisliga B Süd spielfrei. Die Chance für die Verfolger aus Ober Kostenz (in Liebshausen) und Soonwald (bei Schlusslicht Biebertal II) mit Siegen den Rückstand auf zwei Punkte zu verkürzen.