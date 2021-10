Das Spitzenspiel in der Fußball-Kreisliga B Süd zwischen dem Tabellenzweiten SG Ober Kostenz und dem Spitzenreiter SC Weiler ist kurzfristig abgesagt worden auf Wunsch des SC Weiler, der viele erkrankte Spieler hat. Die Partie soll im November nachgeholt werden. Spielfrei hat die SG Sohren. In Urbar und in Ellern sind dagegen die letzten Vier unter sich.