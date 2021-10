Am achten Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Süd holte Weiler nur einen Punkt, verteidigte aber die Tabellenführung. Die Verfolger Ober Kostenz und Viertäler Oberwesel II rückten dem Spitzenreiter nach Siegen aber auf die Pelle. Die SG Soonwald hatte am Wochenende spielfrei. Das Duell zwischen der Liebshausener und Biebertaler Reserve wurde kurzfristig verlegt.