Simmern

B Süd: Soonwald hat Verständnis für Liebshausen II

Nach zweimaliger Absage wird in der Fußball- Kreisliga B Süd am Donnerstag (19.30 Uhr) eine Partie vom ersten Spieltag angepfiffen. Da das Flutlicht in Simmern streikt, findet die Begegnung der SG Soonwald/Simmern gegen die SG Liebshausen/Mörschbach/ Argenthal II in Holzbach statt.