Nach zwei Spieltagen stehen in der Fußball-Kreisliga B Süd der SC Weiler und die SG Ober Kostenz mit der Maximalausbeute von sechs Punkten an der Spitze. Beide Teams feierten ungefährdete Siege. Kurioses Ende in Liebshausen: Durch zwei Treffer in der Nachspielzeit entführte der TuS Ellern noch einen Punkt bei der SG-Reserve. Das Derby gegen Hunsrückhöhe gewann Sohren deutlich vor einer Rekordkulisse.