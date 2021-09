Am dritten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Süd stehen sich am Samstag (19 Uhr) in Kirchberg zwei Mannschaften gegenüber, die noch keinen Punkt haben. Die Spitzenteams aus Weiler und Ober Kostenz haben unterschiedlich schwierige Aufgaben zu lösen: Während Ober Kostenz im Derby gegen Hunsrückhöhe am Sonntag (14.45 Uhr) in Kappel klar favorisiert ist, muss Weiler auf dem neuen Kunstrasen in Sohren am Samstag (18.15 Uhr) bestehen. Spielfrei hat die SG Liebshausen II.