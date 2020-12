Simmern

In einer vorgezogenen Partie des siebten Spieltags der Fußball-Kreisliga B Süd trifft die SG Viertäler Oberwesel II in Winzberg am Donnerstag (19.30 Uhr) auf den TuS Ellern. Vor allem für Ellerns Coach Gernot Ruof ist es ein besonderes Spiel.