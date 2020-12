Archivierter Artikel vom 05.10.2020, 16:19 Uhr

Simmern

B Süd: Niederburg II reist nach Simmern

In der Fußball-Kreisliga B Süd findet eine Partie des kommenden sechsten Spieltags schon am Mittwochabend statt (19.30 Uhr). Die Niederburger Reserve reist nach der Niederlage gegen Rheinböllen II mit drei Pleiten in Serie im Gepäck zur SG Soonwald/Simmern.