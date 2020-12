Archivierter Artikel vom 21.09.2020, 14:50 Uhr

Simmern

B Süd: Nachholspiel in Winzberg

Am Dienstag (19.30 Uhr) wird eine verlegte Partie des dritten Spieltags der Fußball-Kreisliga B Süd in Winzberg angepfiffen. Gastgeber SG Viertäler Oberwesel und der TuS Rheinböllen II befinden sich mit vier Punkten tabellarisch auf Augenhöhe. Vom Potenzial her sind sie das für den Oberweseler Coach Mirko Altmaier aber nicht: „Rheinböllen II ist ein Gegner, der letzte Saison Dritter war und auch in diesmal ganz oben mitspielen wird.