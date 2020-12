Simmern

Am Samstag eröffnet das Spitzenspiel zwischen Werlau und Ober Kostenz die Runde in der Fußball-Kreisliga B Süd. Nachdem Viertäler Oberwesel II die Tabellenspitze schon am Donnerstag (siehe Bericht auf dieser Seite) erklomm, wird der siebte Spieltag am Samstag sowie am Sonntag mit jeweils drei Partien komplettiert.