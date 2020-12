Simmern

Der sechste Spieltag der Fußball-Kreisliga B Süd wurde bereits am Mittwoch mit dem 6:0-Sieg der SG Soonwald/Simmern gegen die SG Niederburg II eröffnet, Soonwald übernahm damit auch die Tabellenführung. Am Sonntag gegen 17 Uhr wird die SGS diese aber wieder los sein, denn die Verfolger Ober Kostenz und Mörschbach II (beide ein Punkt weniger als Soonwald) treffen im direkten Duell aufeinander. Den Anfang in der B Süd an diesem Wochenende macht am Samstag das Derby zwischen Kirchberg III und Sohren.