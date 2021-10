Am zehnten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Süd konnten die Verfolger Soonwald und Oberwesel II mit Siegen an die Spitze heranrücken. Der Hit zwischen dem Zweiten Ober Kostenz und Tabellenführer Weiler wurde kurzfristig auf den 3. November verlegt. Im Tabellenkeller sind die Mannschaften nach dem Sieg von Kirchberg III in Ellern eng zusammengerückt. Kein Spiel stand für die SG Sohren an. Der Überblick: