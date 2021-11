Vor zehn Tagen musste das Gipfeltreffen der Fußball-Kreisliga B Süd zwischen der SG Ober Kostenz/Kappel und dem SC Weiler verschoben werden, weil Spitzenreiter Weiler mit einer Krankheitswelle zu kämpfen hatte. Am Mittwoch (19.30 Uhr) wird das Top-Duell auf dem Hartplatz in Ober Kostenz nachgeholt. Nachdem beide Teams am Sonntag ärgerliche Niederlagen einstecken mussten, birgt die Partie noch einen Schuss mehr Brisanz.