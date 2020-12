Simmern

Auch die Fußball-Kreisliga B Süd legt wieder los. Der Startschuss fällt am Samstag (17 Uhr) in Oberwesel mit dem Derby SG Viertäler Oberwesel II gegen SG Niederburg II. Zwei neue Mannschaften sind nach dem Corona-Abbruch in der Vorsaison neu in der Liga: Der TuS Ellern kam nach einem Jahr wieder aus der A-Klasse runter, die SG Biebertal II kehrte nach einem Jahr wieder aus der C-Klasse zurück. Als Top-Favorit auf die Meisterschaft gilt die SG Ober Kostenz/Kappel. So ist die Lage bei den 14 Klubs vor dem Auftakt am Wochenende: