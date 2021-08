Der Derby-Auftakt am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Süd zwischen der SG Sohren und der SG Hunsrückhöhe Bärenbach verspricht schon am Freitag (19.30 Uhr) volle Zuschauerränge, denn der neue Kunstrasenplatz „Alte Asche“ in Sohren wird mit dem Lokalduell offiziell eingeweiht. Zwei weitere Spiele in der B Süd folgen am Samstag, drei Partien am Sonntag bilden den Abschluss der Runde. Die SG Biebertal/Unterkülztal II hat spielfrei am zweiten Spieltag.