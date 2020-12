Simmern

In der Fußball-Kreisliga B Süd finden am Wochenende des dritten Spieltags nur sechs Partien statt. Die Begegnung der SG Viertäler Oberwesel II gegen den TuS Rheinböllen II wurde auf den kommenden Dienstag verlegt. Am Freitagabend (19.30 Uhr) eröffnet Tabellenführer Mörschbach II die Runde. Die restlichen Duelle werden am Sonntag angepfiffen.