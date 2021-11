Vier Spiele fanden in der Fußball-Kreisliga B Süd am Wochenende des 15. Spieltags statt. Tabellenführer Weiler stolperte bei der Niederburger Reserve, das Derby zwischen Hunsrückhöhe und Sohren entschieden die Gäste für sich und im Verfolgerduell bog Soonwald gegen Oberwesel II einen 0:2-Rückstand in ein 5:2 um. Die Partien Ellern gegen Liebshausen II und Ober Kostenz gegen Urbar wurden abgesagt. Spielfrei hatte Schlusslicht Biebertal II.