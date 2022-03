Den Auftakt in der Fußball-Kreisliga B Nord machen drei Nachholspiele. Nur drei, weil zum einen die für Freitag angesetzte Partie zwischen Burgen und Spitzenreiter Binningen abgesagt wurde. In Burgen befinden sich aktuell vier Spieler in Quarantäne, die sich aber am Freitag und Samstag freitesten können. Am Sonntag in Buch soll der FC spielen.