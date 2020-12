Simmern/Cochem

Am fünften Spieltag der Fußball-Kreisliga B Nord treffen mit Müden II und Binningen nicht nur die beiden Top-Teams, sondern auch zwei Lokalrivalen aufeinander. Schon am Freitag um 19.30 Uhr eröffnen Karbach II und Braunshorn II in Leiningen den Spieltag.