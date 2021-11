Die SG Uhler/Kastellaun hat das Nachholspiel in der Fußball-Kreisliga B Nord mit 4:1 (2:0) gegen die SG Treis-Karden/ Müden/Moselkern II gewonnen. Leon Vollmer sorgte mit einem Doppelpack in der Schlussphase für die Entscheidung in Kastellaun.