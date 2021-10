Uhler

B Nord: Uhler/Kastellaun empfängt Buch/Bell/Mörsdorf zum Derby

Nachholspiel in der Fußball-Kreisliga B Nord: Am Mittwoch (19.30 Uhr) begrüßt der Tabellenzehnte SG Uhler/Kastellaun (sechs Spiele, acht Punkte) auf dem Rasen in Uhler den Fünften SG Buch/Bell/Mörsdorf (sieben Spiele, zehn Punkte) zum Derby.