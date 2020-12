Simmern/Cochem

Am siebten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Nord haben der Tabellenführer SV Binningen und der Überraschungs-Tabellenzweite SG Buch/Bell/ Mörsdorf vermeintlich machbare Aufgaben vor der Brust. Bei der Partie SG Hambuch gegen SG Müden II wird sich der Verlierer vorerst aus dem Verfolgerfeld verabschieden. Sechs Partien des siebten Spieltags werden am Sonntagnachmittag angepfiffen, nur das Duell Bruttig gegen Buch findet am Samstag statt.