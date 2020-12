Cochem/Simmern

Der Fußball setzt bis auf Weiteres aus, im Kreis Hunsrück/Mosel ist dennoch in der Corona-Krise die erste Entscheidung gefallen: Die SG Vordereifel II steht als erster Absteiger in der Kreisliga B Nord fest. Den Platz der Vordereifeler Reserve in der B Nord nimmt in der nächsten Saison der SV Binningen ein. Der SVB spielt wie berichtet in der kommenden Runde wieder eigenständig und wird nach fünf Jahren aus der Spielgemeinschaft mit den Vordereifel-Vereinen SV Laubach, Spvgg Müllenbach, SV Leienkaul und TuS Kaisersesch aussteigen.