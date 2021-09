B Nord: SG Buch nach 24 Tagen Pause wieder im Einsatz

In der Kreisliga B Nord steht für die SG Buch/Bell/Mörsdorf nach 24 Tagen Pause am Mittwoch (20 Uhr) in Ney bei der SG Ehrbachtal das erste von drei Nachholspielen an. Die Partien wurden verlegt, weil sich fünf Spieler mit Corona infiziert hatten. Vier sind mittlerweile wieder genesen, einen hat es heftiger erwischt.