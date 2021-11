In der Fußball-Kreisliga B Nord beginnt mit dem 14. Spieltag am Sonntag die Rückrunde. Bei vielen Teams machen Personalmiseren Sorgen, sportliche Prognosen rücken in den Hintergrund. Im Vordergrund steht natürlich der SV Binningen mit seiner makellosen Bilanz von zwölf Siegen in zwölf Spielen und bereits zehn Punkten Vorsprung auf den Zweiten Hambuch, der spielfrei hat. Hinten stehen momentan Ellenz-Poltersdorf und Schlusslicht Bruttig-Fankel auf den Abstiegsplätzen.