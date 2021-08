Am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Nord greift auch Titelaspirant SG Hambuch (spielfrei am ersten Spieltag) verspätet ins Geschehen der 13-köpfigen Staffel ein. An diesem Wochenende hat die SG Treis-Karden II spielfrei. In Uhler wird der Spieltag bereits am Freitag eröffnet, alle anderen fünf Begegnungen finden am Sonntagnachmittag statt.