Zwei Heimsiege und zweimal 2:2 hieß es am 20. Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Nord. Nur vier Spiele wurden angepfiffen, weil die Partie vom Ellenz-Poltersdorf gegen Ehrbachtal Ney wegen zu vieler Coronafälle bei Ellenz abgesagt wurde. Die Partie Hausbay II gegen Eifelhöhe findet am Gründonnerstag statt. Uhler/Kastellaun hatte spielfrei.