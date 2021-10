Simmern/Cochem B Nord: Buch gastiert zum Nachholspiel in Gevenich In der Fußball-Kreisliga B Nord muss die SG Buch/Bell/Mörsdorf am Mittwoch (20 Uhr) nach Gevenich zur SG Eifelhöhe Faid reisen. Auf dem Programm steht ein Nachholspiel der Tabellennachbarn.

Der Sieger der Partie springt in die obere Hälfte der Tabelle, der Verlierer bleibt im Keller stecken. Für Eifelhöhes Trainer Tobias Stephan ist seine Elf Außenseiter: „Wegen der letzten Ergebnisse ist Buch leichter Favorit.“ Die Gäste sammelten aus den letzten drei Partien sieben Punkte, die Hausherren kassierten trotz teils ansprechender Leistungen vier Niederlagen in Liga und Pokal in Serie. Stephan ist dennoch guter Dinge, dass der Knoten platzt: „Wir müssen endlich mal unsere Chancen nutzen, dann klappt's auch mit den Punkten.“ ba